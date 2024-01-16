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Mersin'de otobüs devrildi: 9 ölü, 28 yaralı

Mersin-Antalya D 400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

İHA16 Ocak 2024 Salı 05:14 - Güncelleme:
Mersin'de otobüs devrildi: 9 ölü, 28 yaralı
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dikmenler Mardin Seyahat firmasına ait Hüseyin T. yönetimindeki 47 NA 767 plakalı yolcu otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller çıkışında bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydıncık, Anamur ve Silifke'deki hastanelere kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza dolayısıyla itfaiye ve karayolları ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

VALİ PEHLİVAN KAZAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Öte yandan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da olay yerine giderek kaza ile ilgili görevlilerden bilgi aldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, cenazelerin yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılacağı bildirildi.

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