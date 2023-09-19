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Mersin'de özel harekat destekli operasyon: 17 gözaltı

Mersin'de suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 2'sinin cinayet olayı firarisi, birinin ise 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli olduğu ortaya çıktı.

IHA19 Eylül 2023 Salı 09:04 - Güncelleme:
Mersin'de özel harekat destekli operasyon: 17 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kasten yaralama, genel güvenliği tehlikeye sokma ve silah ticareti suçlarını işleyen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 17 şüpheliyi belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat ve dron desteğiyle, 130 polisin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, adreslere koç başları kullanılarak girildi. Ekipler operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alırken, 17 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 adet silah, 1 tam otomatik silah, 3 pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca bir ikamette yasaklı ırk olan bir köpek ile yırtıcı hayvan olan şahin de muhafaza altına alınarak Doğa ve Hayvan Koruma Polislerine teslim edildi. Gözaltına alınan şahıslardan 2'sinin cinayet olayı firarisi, birinin ise 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli olduğu ortaya çıktı.

Şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

  • suç örgütü operasyonu
  • cinayet firarisi
  • 55 yıl hapis cezası

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