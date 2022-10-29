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Mersin'de palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA29 Ekim 2022 Cumartesi 23:38 - Güncelleme:
Mersin'de palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Çilek Mahallesi'ndeki palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının, fabrikanın bitişiğindeki kömür deposu ve çevresindeki evlere sıçrama ihtimali nedeniyle ilçe belediyelerine ait arazözlerle bölgeye su takviyesi yapıldı.

Öte yandan, AFAD ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bölgeye gelerek incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu çevrede risk oluşturan alanlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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