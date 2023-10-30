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Mersin'de PKK/KCK operasyonu! 3 zanlı tutuklandı

Mersin'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 17:10 - Güncelleme:
Mersin'de PKK/KCK operasyonu! 3 zanlı tutuklandı
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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, örgütün sözde gençlik yapılanmasında sorumlu olduğu değerlendirilen M.K. ile sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen N.B, A.G. ve U.T. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, N.B. ve A.G. tutuklandı, U.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • PKK operasyonu
  • Mersin tutuklamaları
  • KCK zanlıları

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