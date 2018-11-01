Mersin'de polisin muz yüklü bir gemide yaptığı aramada 9 kilo 400 gram kokain ele geçirildi Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçmek için çalışmalarını artırdı.