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Mersin'de polisin muz yüklü bir gemide yaptığı aramada 9 kilo 400 gram kokain ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçmek için çalışmalarını artırdı.

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Ekipler, kente gelen gemi, konteyner ve yüklerle ilgili analiz çalışmaları sonucunda Mersin Serbest Bölge'de limana gelen muz yüklü bir gemide uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Geminin ambar bölümünde yapılan aramada, zemin tahtasının altına gizlenmiş 8 parça halinde 9 kilogram 400 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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