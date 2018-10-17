Mersin'de rehin alınan kişiyi polis kurtardı

Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriye uyruklu N.E. isimli kadın, polise başvurarak, eşi Ş.E'nin, Mersin'de rehin alındığı ihbarında bulundu.

Olayla ilgili araştırma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ş.E'nin, Almanya'daki ağabeyinin borçlu olduğu iddia edilen şüpheliler tarafından bir evde alıkonulduğunu belirledi.

Ş.E, Merkez Mezitli ilçesi Seymenli Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonla kurtarılırken, aralarında N.A. isimli kadının da bulunduğu Suriye uyruklu M.A, O.A.A, K.A. ve S.H.E gözaltına alındı.

- Yaptıkları plan ortaya çıktı

Zanlıların yapılan sorgulamalarında, M.A'nın, kendisine 15 bin avro borcu olduğunu iddia ettiği Almanya'da yaşayan vatandaşına ulaşamayınca, bu kişinin Kahramanmaraş'taki kardeşi Ş.E. ile irtibata geçtiği, ancak ondan da olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.

Bunun üzerine, M.A'nın beraberindeki grupla yaptığı plan doğrultusunda, N.A isimli kadının Ş.E. ile sosyal medya üzerinden iletişim kurup Mersin'e gelmesini sağladığı belirlendi.

Kente gelen Ş.E'yi bir evde alıkoyan grubun, Almanya'daki kişiyle bağlantıya geçip kardeşini serbest bırakmak için 55 bin avro istediği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.