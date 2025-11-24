Mersin'de rüşvet ve kaçakçılığa darbe: 10 tutuklama

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldü.
Özel gümrük müşavirliği firmalarından rüşvet aldığı iddia edilen 15 gümrük memuru ile suça karıştıkları öne sürülen 13 şirket sahibi ve çalışanına yönelik operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılardan 27'sini kentte, 1'ini Kocaeli'de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakıldı, hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla salıverildi.