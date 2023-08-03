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Mersin'de şafak baskını

Mersin'de 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 07:03 - Güncelleme:
Mersin'de şafak baskını
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Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Mersin merkez, Tarsus, Silifke ve Anamur ilçelerinde kimliği tespit edilen 37 zanlıya yönelik dron destekli operasyon yapıldı. Günün erken saatlerinde gerçekleşen operasyona, 102 ekip ve 326 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve narkotik dedektör köpekleriyle adreslerdeki aramaları sürüyor.

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