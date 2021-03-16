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Mersin'de sahte bahis kuponu baskını: 12 gözaltı

Mersin'de sahte bahis kuponu düzenleyerek insanları dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı baskınlarda 12 kişi gözaltına alındı.

DHA16 Mart 2021 Salı 10:49 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 10:49
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Sosyal medyada sahte bahis kuponu düzenleyen bazı şüphelilerin, kazanılmış gibi gösterdikleri kuponlarla vatandaşları ağına düşürdüğü belirlendi. Şüphelilerin, kendileri ile irtibata geçip kupon oynayan kişilere kazandığına dair, düzenledikleri sahte kuponu gösterdikleri tespit edildi. Sözde ikramiyeyi almaları için vergi adı altında para isteyen şüphelilerin bu yöntemle 500 bin TL dolandırıcılık yaptığı saptandı.

Yakalanmamak için sürekli şehir değiştirdikleri belirlenen şebeke üyelerinin, paraları 3-4 farklı hesaba aktardığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kimlikleri belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S., F.A., İ.İ., İ.U., K.Ö., Ş.Ş. ve Y.Ş. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli serbest bırakıldı.

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