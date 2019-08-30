Mersin'de şeftali yüklü kamyonet devrildi: 2 ölü
Mersin'de şeftali yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 BKH 36 plakalı kamyonet, merkez Toroslar ilçesi Arslanköy mevkisinde devrildi.
Kamyonetin kasasında bulunan tarım işçilerinden 2'si öldü, 10'u yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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