Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 BKH 36 plakalı kamyonet, merkez Toroslar ilçesi Arslanköy mevkisinde devrildi.

Kamyonetin kasasında bulunan tarım işçilerinden 2'si öldü, 10'u yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.