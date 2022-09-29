Mersin Mezitli'deki terör saldırısının kamera ve telsiz kayıtları şehit polis Sedat Gezer'in kahramanlık ve fedakarlığını ortaya koydu. Nöbet kulübesindeyken ilk ateşte yaralanan Gezer, hemen silahını çekip teröristleri püskürttü. Telsizde kısa bir anons çekti: "Terör saldırısı var. Acil destek yollayın." Sonra kendini dışarı atıp şehit oluncaya kadar çatıştı ve teröristlerin polisevine girmesini önledi.

Mersin Mezitli'deki hain saldırıdan tam bir kahramanlık hikayesi çıktı. Pazartesi gece Tece Polisevi'ne gelen 2 kadın teröristin amacı, içeri girip bombaları bina içinde patlatarak büyük bir katliam yapmaktı. Teröristlerden biri yavaşça nöbet kulübesine yaklaşarak susturucu takılı silahıyla polis memuru Sedat Gezer'e ateş açtı. İlk ateşte yaralanan Gezer anında silahını çekip teröristleri püskürttü.

SON KURŞUNUNA KADAR ÇATIŞTI

Saldırıya kahramanca direnerek büyük bir facianın önüne geçen şehit polis Sedat Gezer'in son telsiz kaydına Yeni Şafak ulaştı. Teröristlere karşılık verdikten sonra hemen telsize sarılan Gezer, "Terör saldırısı var. Acil destek yollayın" dedikten sonra kendini dışarı attı. Telsizde "Ben yaralandım" bile demeyen Gezer, yola uzanıp bir ağacı kendine siper ederek teröristlerle çatışmaya başladı. Otomatik tüfeklerle kendisine kurşun yağdırmalarına rağmen teröristlerin bina içine girmelerine engel olan Gezer, hainlerden birini de vurdu. Gezer son kurşununa kadar çatıştı.

BÜYÜK BİR KATLİAMI ENGELLEDİ

Bu sırada telsiz anonsu ile silah seslerini duyan bekçi ve polisler olay yerine gelip çatışmaya dahil oldu. Gezer'in sergilediği kahramanlık sayesinde polisevine giremeyen teröristler kaçmayı da başaramayınca üzerlerindeki bombaları patlattı. Gezer kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Kahraman polis, o esnada binada olan polis memurları ve sivillerin hayatını kurtardı.