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Mersin'de silahlı saldırı: 1 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ayrı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA3 Eylül 2021 Cuma 21:20 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 21:20
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Bahçe Mahallesi'nde kahvehanenin önünde oturan H.Y'ye (53), aralarında husumet olduğu öne sürülen N.G. tarafından silahla ateş açıldı.

Yaralanan H.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Zanlı gözaltına alındı.

Öte yandan, Gözlükule Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı Kasım Ekenler Ortaokulu önünde elektrikli bisiklet kullanan E.T'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi.

Bacağından yaralanan E.T, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlıyı arama çalışmaları sürdürülüyor.

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