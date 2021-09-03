Mersin'de silahlı saldırı: 1 ölü

Bahçe Mahallesi'nde kahvehanenin önünde oturan H.Y'ye (53), aralarında husumet olduğu öne sürülen N.G. tarafından silahla ateş açıldı.
Yaralanan H.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
Zanlı gözaltına alındı.
Öte yandan, Gözlükule Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı Kasım Ekenler Ortaokulu önünde elektrikli bisiklet kullanan E.T'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi.
Bacağından yaralanan E.T, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zanlıyı arama çalışmaları sürdürülüyor.