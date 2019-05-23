Mersin'de su kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde su kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
- AA
Atalar Mahallesi'nde oyun oynayan Suriye uyruklu Seyyid Mustafa Selim (5), bir metre derinliğindeki su kanalına düştü.
Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine kanaldan çıkarılan çocuk, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Seyyid Mustafa Selim, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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