Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Mersin'e yasa dışı şekilde tarihi eser getirileceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (MEŞOT) önlem alan ekipler, otobüsle kente gelen 2 şüpheliyi gözaltına alındı.

Zanlıların üzerilerinde ve çantalarında yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait 140 sikke ile 15 tarihi obje bulundu.