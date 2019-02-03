Mersin'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, çok sayıda sikke, yüzük, küpe, mühür ve heykel ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.