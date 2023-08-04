İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ağustos 2023 Cuma / 18 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,992
  • EURO
    29,8405
  • ALTIN
    1684.44
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Güncel

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Mersin'in Mut ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

IHA4 Ağustos 2023 Cuma 20:01 - Güncelleme:
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
ABONE OL

Kaza, Mut-Karaman yolu Ak Çeşme mevkiinde meydana geldi. Konya'nın Hadim ilçesinden kiraz toplamadan dönen işçileri taşıyan 70 FV 874 plakalı minibüs, virajda freninin patlaması sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç duvara çarptı. Kazada minibüste bulunan 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde savcının incelemesinin ardından yaşamını yitiren tarım işçisi Ayşe Yılmaz'ın cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.