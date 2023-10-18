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Mersin'de tefecilik operasyonu: 7 gözaltı

Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen zanlıların yakalanması için bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 11:15 - Güncelleme:
Mersin'de tefecilik operasyonu: 7 gözaltı
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Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, vatandaşlara yüksek faiz karşılığında para vererek tefecilik yaptıkları öne sürülen 12 şüphelinin kimliği belirlendi.

Müştekilerden 448 bin 235 lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için kentte 180 polisin katılımıyla bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin bulundukları adreslerde ruhsatsız av tüfeği ve 3 tabanca ile bu silahlara ait fişeklerin yanı sıra çek ve senetler ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan diğer 5 zanlının ise arandığı belirtildi.

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