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Mersin'de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Mersin'de yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen terör örgütü YPG/PKK üyesi tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından gözaltına alınıp sorgulanan Suriye uyruklu bir kişinin ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu tespit edilen şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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