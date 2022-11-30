İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, kentte 25 Kasım'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan zanlıların ifadeleri ile ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu Suriye'de silahlı faaliyet gösteren iki YPG şüphelisinin Mersin'de bulunduğunu tespit etti.

Kimliği ve adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için gece operasyonu düzenlendi. Dron destekli operasyona yaklaşık 50 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda zanlılardan N.E. ve O.A. gözaltına alındı.