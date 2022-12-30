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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 11 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.

AA30 Aralık 2022 Cuma 07:14 - Güncelleme:
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kimliği belirlenen biri Fransa uyruklu 11 şüphelinin adresine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyona yaklaşık 250 polis katıldı.

Bazı mekanlara "koçbaşı" kullanılarak girilirken, Özel harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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