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Mersin'de terör örgütü operasyonu

Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 15 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, belirlenen şahıslar gözaltına alındı.

IHA28 Ekim 2022 Cuma 18:02 - Güncelleme:
Mersin'de terör örgütü operasyonu
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Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'ya yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 6 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda, 11 PKK/KCK ile 4 DEAŞ şüphelisi belirlendi. Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, Özel Harekat ve dron desteğiyle 15 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Koç başlarıyla kapılar kırılarak girilen adreslerde, şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Operasyon bölgelerinde Özel Harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarını tutarak, güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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