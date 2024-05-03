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Mersin'de terör örgütü PKK operasyonu: 7 gözaltı

Mersin'de, PKK propagandası yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

DHA3 Mayıs 2024 Cuma 16:01 - Güncelleme:
Mersin'de terör örgütü PKK operasyonu: 7 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda; sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yapan 7 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma, 7 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada ekipler, çok sayıda materyal ve dokümana incelenmek üzere el koydu. Şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

  • PKK propagandası
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