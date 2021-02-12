Mersin'de terör örgütü PKK operasyonu

AA 12 Şubat 2021 Cuma 11:31 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 11:31

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK elebaşının Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünü protesto etmek, PKK sanıklarına destek vermek ve etkisiz hale getirilen teröristleri anmak için eylem hazırlığında oldukları belirlenen 3 kişinin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Suriye'de de terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri belirlenen şüpheliler, jandarma ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.

İkametlerinde dijital materyaller ele geçirilen 3 zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.