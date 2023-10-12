Mersin'de ''torbacı'' operasyonu: 35 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 35 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince çalışma başlatıldı.

Özel harekat polislerinin de yer aldığı 435 kişilik 113 ekip, belirlenen 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 121 gram eroin, 83 gram esrar, 1733 uyuşturucu etkili hap, 382 uyuşturucu hap, ruhsatsız 6 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli emniyete götürüldü.