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Mersin'de torbacılara operasyon

Mersin'de uyuşturucu satışından kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

IHA15 Aralık 2023 Cuma 13:35 - Güncelleme:
Mersin'de torbacılara operasyon
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şüpheli, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcısı 12 şahıs tespit etti. Yapılan çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, şafak vakti özel harekat polisleri ve dron desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Koç başlarıyla kırılarak girilen adreslerde 26 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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