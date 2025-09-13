İSTANBUL 28°C / 20°C
Güncel

Mersin'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin iki otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

AA13 Eylül 2025 Cumartesi 01:38 - Güncelleme:
Mersin'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
S.Ş. (20) idaresindeki 33 AUN 669 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek M.E'nin (31) kullandığı 38 ANP 694 plakalı otomobil ve F.K. (31) idaresindeki 33 BCN 062 plakalı otomobile çarptı.

Kazada araçlarda bulunan 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü M.E. (31), hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

