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  • Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 324 bin hap ele geçirildi
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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 324 bin hap ele geçirildi

Mersin'de polis ekiplerinin operasyonunda 324 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA26 Mayıs 2025 Pazartesi 10:04 - Güncelleme:
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 324 bin hap ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şüphelinin kimliği belirlendi.

Teknik ve fiziki takip sonucu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda şüpheliler A.R, M.S.R, A.R. ve H.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Mezitli ilçesinde ikamet ve bir araçta yapılan aramalarda 324 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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