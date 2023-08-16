Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin belirlenmesine yönelik 2 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda 'torbacı' olarak tabir edilen 35 şüpheliyi tespit etti. Elde edilen bilgiler çerçevesinde bu sabah belirlenen adreslere özel harekat ve dron desteğiyle şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 28 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 2 kilo 100 gram skunk, 408 gram esrar, 490 gram metamfetamin, 36 gram kokain, bin 242 adet sentetik ecza, 4 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca, 29 tabanca fişeği ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, gözaltı kararı verilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.