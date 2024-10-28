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Mersin'de yatak ve baza üretilen atölyede yangın

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yatak ve baza imalatı yapılan atölye yanarak kullanılamaz hale geldi.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 06:35 - Güncelleme:
Mersin'de yatak ve baza üretilen atölyede yangın
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Turgut Türkalp Mahallesi'ndeki Dursun Yıldırım'a ait atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangın nedeniyle atölye kullanılamaz hale geldi.

Yangında atölyedeki yatak ve bazalar zarar gördü, iş yerinin üst katındaki ev ve sokaktaki minibüste hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin soğutma işlemleri devam ediyor.

Atölye sahibi Dursun Yıldırım, gazetecilere, yangının çıkış nedenini bilmediğini söyledi.

Yangını duyar duymaz atölyesine geldiğini dile getiren Yıldırım, "Geldiğimde yanıyordu. Emeklerim gitti, başka bir şey yok. Ne yapacağım bilmiyorum." diye konuştu.

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