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  • Mersin'de yıldırım bir binaya isabet etti: Beton parçalar etrafa saçıldı! O anlar kamerada
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Mersin'de yıldırım bir binaya isabet etti: Beton parçalar etrafa saçıldı! O anlar kamerada

Mersin'de yıldırımın isabet ettiği 13 katlı binadan saçılan parçalar kafeye ve araçlara zarar verdi. Yıldırımın düşme anı kafenin güvenlik kamerasına da yansıdı.

DHA17 Kasım 2024 Pazar 23:25 - Güncelleme:
Mersin'de yıldırım bir binaya isabet etti: Beton parçalar etrafa saçıldı! O anlar kamerada
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Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesine bağlı 50'nci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan yağış sırasında 13 katlı binaya yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle binadan kopan parçalar zemin kattaki kafeye ve park halindeki 2 araca zarar verdi. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

Büyük bir korku yaşadıklarını belirten işletmeci Aycan Kimyon, "Ani bir sesle dışarı fırladık. Müşterilerimizle ilgileniyorduk o sırada. Masalarımız, sandalyelerimiz, park halindeki araçlar zarar gördü. Zararımız oldu ama kimseye zarar gelmemesi sevindiriciö dedi.

Yıldırımın düşme anı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yıldırımın ardından taş parçalarının aşağıya düştüğü yer alıyor.

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