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Mersin'de yılın başından itibaren teröre yönelik toplam 13 operasyon gerçekleştirildi

Mersin polisi, yıl başından bugüne kadar terör örgütlerine yönelik 13 operasyon gerçekleştirirken, 151 şahıs gözaltına alındı.

IHA17 Ağustos 2023 Perşembe 10:37 - Güncelleme:
Mersin'de yılın başından itibaren teröre yönelik toplam 13 operasyon gerçekleştirildi
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesi amacıyla 1 Ocak-15 Ağustos 2023 tarihleri arasında PKK/KCK, PYD/YPG, DEAŞ, FETÖ/PDY terör örgütlerine karşı 13 operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda birçok dijital materyal ve doküman ele geçirilirken, 151 şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 57'si tutuklanırken, 23'ü deport edilmek üzere 94 şahıs savcılıktan serbest bırakıldı.

  • Mersin polisi
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  • gözaltılar

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