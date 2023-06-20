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Mersin'de yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

AA20 Haziran 2023 Salı 07:43 - Güncelleme:
Mersin'de yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı
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Antalya'dan Adana istikametine giden Zümrüt Turizm firmasına ait Mehmet Nas idaresindeki 07 ABS 327 plakalı otobüs, D-400 kara yolu hal kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 NYS 13 plakalı kamyonla çarpıştı.

Savrulan otobüs, yol kenarındaki dorseye çarpıp dere yatağına devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otobüs sürücüsü Nas'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan kamyon şoförü ve otobüsteki 27 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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