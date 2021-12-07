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Mersin'de yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılığa polis engeli

Mersin'de, ikramiye kazanmış gibi gösterdikleri sahte bahis kuponları aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Polis, adresinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

AA7 Aralık 2021 Salı 12:53 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 12:53
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla sahte bahis kuponlarını ikramiye kazanmış gibi sosyal medya hesaplarında paylaşıp vatandaşları da yüksek kazanç vaadiyle dolandıran zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 9 zanlının adresleri ekiplerce tespit edildi.

Polisin eş zamanlı operasyonuyla şüpheliler S.E, A.E, Y.Ş, S.Ö, S.Ş, M.C.T. ve U.Ö. yakalandı.

Adreslerde ele geçirilen 7 cep telefonu, 2 bilgisayar, 10 banka kartı ve 5 SIM kart incelemeye alındı.

Polis, adresinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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