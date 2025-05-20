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Güncel

Mersin'de zehir tacirlerine geçit yok: 280 bin hap yakalandı

Mersin'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir araçta 12 koli içinde toplam 280 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA20 Mayıs 2025 Salı 09:51 - Güncelleme:
Mersin'de zehir tacirlerine geçit yok: 280 bin hap yakalandı
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Mersin polisinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada bir araçta 12 koli içerisinde 280 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışma sonucunda bir kamyonet belirlenerek operasyon yapıldı.

Operasyonda araç durdurularak yapılan aramada 12 koli içerisinde 280 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde şüpheliler H.K. ve K.A. yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklandı.

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