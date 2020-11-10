İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2020 Salı / 24 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2624
  • EURO
    9,7697
  • ALTIN
    500.707
  • BIST100
    1231.08
Güncel

Mersin'de zehir tacirlerine operasyon: 13 gözaltı

Mersin'de çok sayıda polis, uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Birçok adrese yapılan eş zamanlı baskında 13 kişi gözaltına alınırken, 59 kilogram eroin ele geçirildi.

IHA10 Kasım 2020 Salı 10:32 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 10:33
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu geleceğinin istihbaratını aldı. Bunun üzerine 3 ay boyunca hem teknik hem de fiziki takip yapan polisler, şahısları tek tek tespit etti. Ardından şahısların yakalanmasına yönelik şafak vakti çok sayıda polisin katılımı ile ’temizlik’ operasyonu düzenlendi. Çevik kuvvet ve özel hareket polislerinin yanı sıra narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı drone destekli operasyonda, parça parça toplamda 59 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen ve bölgede birbiriyle bağlantılı oldukları tespit edilen biri kadın 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar, adliyeye sevk edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.