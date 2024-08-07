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Mersin'de zehir tacirlerine operasyon: 6 şüpheli yakalandı

Mersin'in 3 ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonda Hint kenevirlerinin ormanlık alanda yetiştirildiği ortaya çıktı.

IHA7 Ağustos 2024 Çarşamba 09:08 - Güncelleme:
Mersin'de zehir tacirlerine operasyon: 6 şüpheli yakalandı
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Çamlıyayla, Anamur ve Silifke ilçelerinde 6 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler 5 ayrı operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi de yakaladı. Adreslerde arama yapan jandarma 779 gram kubar esrar, 334 gram bonzai, 114 kök kenevir, 247 gram kenevir tohumu, uyuşturucu haplar, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet bıçak ile 39 bin 400 TL nakit para ele geçirdi. Operasyonda Hint kenevirlerinin ormanlık alanda yetiştirildiği de ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

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