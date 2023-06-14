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Mersin'de zincirleme trafik kazası

Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 10:52 - Güncelleme:
Mersin'de zincirleme trafik kazası
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D-750 kara yolu ile Mimar Sinan Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta, S.Ş. idaresindeki 06 BME 253 plakalı tanker, B.A. yönetimindeki 33 PAL 61 plakalı kamyonet, A.M'nin kullandığı 33 AKY 929 plakalı hafif ticari araç ve D.İ'nin sürücülüğünü yaptığı 34 VD 0497 plakalı panelvan çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bölgedeki araçların kaldırılıp trafiğin normale dönmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

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