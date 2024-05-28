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Güncel

Mersin'deki feci kazada otobüs şoförünün ilk ifadesine ulaşıldı

Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 9'u ağır 40 kişi yaralandı. Kazanın ardından tutuklanan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı.

28 Mayıs 2024 Salı 08:00 - Güncelleme:
Mersin'deki feci kazada otobüs şoförünün ilk ifadesine ulaşıldı
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Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti. Takla atarak iki otomobili altına aldı. Bir süre sürüklenen otobüs, kamyona çarparak durabildi.

4 aracın karıştığı zincirleme kaza, pazar akşamı Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Yenice mevkiinde meydana geldi. Katliam gibi kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 9'u ağır 40 kişi yaralandı.

Kazada ölenlerin otopsileri yapılarak cenazeler memleketlerine gönderildi. 8 kişinin cenazeleri; Diyarbakır'ın Bağlar, Hazro, Hani, Çermik ve Kocaköy ilçelerinde toprağa verildi. Adana ve Mersin'de çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri ise sürüyor.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kazaya neden olan otobüs şoförü tutuklandı. Kazayı yara almadan atlatan şoförün jandarmadaki ilk ifadesine TRT Haber ekibi ulaştı.

Şoför ifadesinde 110 kilometre hızla ilerlediğini ve yağış nedeniyle yolun kaygan olduğunu öne sürdü.

Bir anda kontrolünü kaybettiğini söyleyen şoförün, "Kaza nasıl oldu ben de anlamadım." dediği öğrenildi.

OTOGARDAN ÇIKIŞ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Mersin-Adana otoyolunda seyir halinde olan ve Tarsus ilçesinde devrilen otobüsün Diyarbakır Şehirlerarası otogarından hareket ettiği ve yolcuların otobüse bindiği görüntüler ortaya çıktı.

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