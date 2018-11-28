Mersin'deki FETÖ soruşturmasında 9 tutuklama

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kentteki yeni yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin kentteki yeni yapılanmasını deşifre etmek için çalışma başlattı.

Kentte farklı adreslere düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A, M.F.B, Y.A.D, H.Y, M.B, U.E, İ.H, A.G. ve G.T. tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.