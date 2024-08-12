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Mersin'deki orman yangını kontrol altında

Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

AA12 Ağustos 2024 Pazartesi 12:11 - Güncelleme:
Mersin'deki orman yangını kontrol altında
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 2 söndürme helikopteri, 10 arazöz, 3 su tankı ve iş makineleri yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, çevredeki seralara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yaklaşık 3 hektarlık alanda kızılçam ağaçlarının zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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