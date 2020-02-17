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Mersin'den İdlib'e 26 tır insani yardım

Mersin İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şubesince Suriye'nin İdlib bölgesine 26 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi17:32 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 17:32

İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, "İdlib için yolun iyilik olsun" sloganıyla İdlib'e gerçekleştirilen yardım kampanyası kapsamında içerisinde giyim, ayakkabı, çocuk bezi, battaniye, yorgan ve kuru gıda paketlerinin yer aldığı yardım malzemesi toplandı.

Toplam 26 tırlık yardımın Türkiye Diyanet Vakfı görevlileri tarafından çadırlarda zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan ihtiyaç sahibi Suriyelilere teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, yardım kampanyasına destek veren herkese teşekkür edildi.

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