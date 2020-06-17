Mersin'e giriş çıkış yasağı var mı? Mersin'e giriş çıkışlar son dakika

17 Haziran 2020 Çarşamba 14:52 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 14:52

Bazı illere giriş çıkış yasağı gelmesinin ardından Mersin'e giriş çıkışlar son dakika haberleri merak ediliyor. Mersin Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar, Mersin'e giriş çıkış yasağı var mı? sorusuna yanıt aramaya başladılar. Mersin Valiliği tarafından yapılan Mersin'e giriş çıkışlar son dakika duyurusu haberimizde yer alıyor.

Valiliklerin verdiği son dakika karar doğrultusunda bazı illere giriş ve çıkışlar yasaklandı. Yapılan açıklamalarda İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il genelinde yapılması planlanan eylem ve etkinliklerin yasaklanması kararı alındığı belirtildi. Vatandaşlar Mersin'e giriş çıkış yasağı var mı? sorusunun cevabını merak ediyor. Mersin'e giriş çıkışlar son dakika haberleri bu kapsamda takip ediliyor. Adana, Kocaeli, Edirne gibi illerin de aralarında bulunduğu toplam 9 ile getirilen giriş çıkış kısıtlaması her ilde farklı tarihlerde sona erecek. Peki Mersin'e giriş çıkış yasağı var mı? İşte, Mersin'e giriş çıkışlar son dakika haberi ve giriş çıkış yasağı uygulanan illerin tamamı...

MERSİN’DE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI VAR MI?

Mersin’de toplantı ve yürüyüşler ile kente giriş çıkışlar 15 gün sınırlandırıldı. Mersin Valiliğinden yürüyüş, açık hava toplantısı, toplu karşılama, uğurlama, çadır ve stant kurulması ile Mersin'e giriş ve çıkışların 15 gün yasaklandığı duyuruldu.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Demokratik Mücadele Programı" adı altında planlanan eylem ve etkinliklerin provoke edilerek toplumsal olaya dönüşme riskinin yüksek olduğu belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının planlanan bu eylem ve etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı belirtilen açıklamada, "Mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi ve genel sağlığın korunması amacıyla 16.06.2020 tarihi saat 24.00'dan itibaren 15 gün süreyle Mersin genelinde geçerli olmak üzere tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır." denildi.

Eylem ve etkinlik programı kapsamında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalarca yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanmasının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca siyasi parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem ve etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmemesine, olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki eylemlere katılmak için hareket edecek grupların, ilimize giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stant kurulmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir."

HANGİ İLLERDE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI VAR?

Koronavirüs salgını nedeniyle virüsün yayılma ihtimalinin de olduğunu belirten Adana Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ valilikleri toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını, bu amaçlarla şehirlere girişlerin de engelleneceğini açıkladı. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il genelinde yapılması planlanan eylem ve etkinliklerin yasaklanması kararı alındığı belirtildi.

CHP İstanbul Eski Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Eski Milletvekili Leyla Güven’in milletvekiliği 4 Haziran 2020 tarihli oturumunda düşürüldü. Bu duruma yönelik protesto düzenlenmesi bazı illerce corona virüs önlemleri kapsamında engellenmeye çalışılıyor.

Valiliklerden yapılan açıklamalarda da, il bazın yapılan eylemlerin düzenlenmesi durumunda kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, corona virüs (Covid-19) ile mücadeleyi zafiyete uğratabilecek şekilde, kişiler arası teması arttıracağı, bu vesile ile salgınının yayılmasının önlenmesi ve genel sağlığın korunması amaçlandığı söylendi.

İşte giriş çıkış yasağı gelen iller:

ADANA 15 GÜN

Adana Valiliği kararı, 'Milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların ilimize giriş ve çıkışları Adana İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 13 Haziran 2020 tarih ve 71 sayılı kararıyla 15 Haziran 2020 tarihi saat 24.00’ten itibaren 15 gün süre ile sınırlandırılmıştır' şeklinde duyurdu.

MERSİN 15 GÜN

Mersin’de toplantı ve yürüyüşler ile kente giriş çıkışlar 15 gün sınırlandırıldı.



BİTLİS 15 GÜN

Bitlis Valiliği, huzur ortamı, kamu düzeni ile kamu güvenliğinin sağlanması ve artan vakaların önlenmesi amacıyla il sınırları içinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

BURSA

Bursa Valiliği kararı, provokatif eylemlerin önlenmesi amacıyla aldığını duyurdu.

Valilik tarafından duyurulan kararda şu ifadeler yer aldı:

'Şehirlere giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, 14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında başka illerde yapılması planlanan eylem/etkinliklere ilimizden katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesine,1-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stand kurulmasına müsaade edilmemesine, konunun titizlikle takip edilerek tüm eylem/etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde sosyal mesafeyi gözeterek gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanması ve titizlikle uygulanmasına, kanuna aykırı hiçbir eylem/etkinliğe müsaade edilmemesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesine karar verilmiştir'

TEKİRDAĞ 3 GÜN

Tekirdağ Valiliğinin yaptığı resmi açıklamaya göre de, Corona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması amacıyla, 14 Haziran 2020 günü saat 08.00'den 17 Haziran 2020 günü saat 08.00'e kadar 3 (Üç) gün süreyle kısıtlanmıştır' ifadelerine yer verildi.

EDİRNE 3 GÜN

Edirne'de corona virüs mücadeleyi zaafiyete uğratabilecek şekilde kişilerin temasının artması ihtimaline karşı toplantı, gösteri yürüyüşleri ve il dışından girişler 3 gün süreyle yasaklandı.

SAKARYA 5 GÜN

Sakarya'da corona virüs önlemleri kapsamında, eylem ve etkinliklerle bunlara katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.

VAN

Van Valiliği, kentte her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklerin kısıtlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Her türlü açık alanlarda yapılması planlanan eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla il sınırlarımıza gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırları içerisine girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem/etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları yasaklanmıştır" denildi.

KOCAELİ

Corona kapsamında eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin Kocaeli'ye giriş çıkışları 15 gün süreyle yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının halk sağlığı üzerinde tehdit oluşturduğunun bilindiği aktarılarak, salgın hastalığın Türkiye'de de görüldüğü, söz konusu salgının yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli tüm önlemlerin alındığı bildirildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 14-20 Haziran'da yasaklandı.