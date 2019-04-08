Mersin’in Silifke ilçesinde örtü altı kavun hasadı başladı

Silifke’de üretilen ve hasadına başlanan kavun, büyüklüğüne göre 5 ila 10 liradan satılıyor. Fatih Ünver, serada daha önce domates üretimi yaptıklarını, birkaç yıldır ise domatese alternatif olarak kavun üretimi yapmaya karar verdiğini söyledi.

Bu yıl birkaç serada üretimi yaptıkları 8 dönümlük kavun serasından 60 ton ürün beklediklerini belirten Fatih Ünver, ürettikleri kavunların tüccarlar aracılığıyla yurt içinde tüketildiğini, hatta komisyoncuların da sırada beklediğini ve kendi aralarında kavunları almak için yarıştıklarını kaydetti.

Bir kavunun ortalama 1,5 ila 4 kilo geldiğini vurgulayan Fatih Ünver, fiyatların da iyi olmasıyla yüzlerinin güldüğünü ve tüm çiftçilere serada kavun üretimi yapmalarını tavsiye ettiğini söyledi.

Talebin lezzetli aroması ve cinsi nedeniyle büyük önemi olduğunu vurgulayan Fatih Ünver, ’çitirex’ cinsi kavunun birinci hasadının nisan ayının ilk haftasında başladığını, son hasadının ise haziran ayında yapılacağını kaydetti.

Domates kadar büyük dalları olan kavunun kaliteli olması için bir fidandan üç kavun alındığının altını çizen Fatih Ünver, kavunun biraz küçük olduğunu fakat lezzeti ve aromasında bir değişiklik olmadığını belirtti.

Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer ise yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 50 dönüm arazide dikimi yapılan kavundan 400 ton ürün beklediklerini bunun 15 dönümünün örtü altında yetiştirildiğini kaydetti.