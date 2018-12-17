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Merter'de tramvay yayaya çarptı

İstanbul Merter'de Bağcılar - Kabataş seferini yapan tramvay raylardan geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.

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Alınan bilgiye göre, Bağcılar-Kabataş tramvay hattının Merter  mevkisinde, raylardan geçmeye çalışan 40 yaşındaki bir kişiye, tramvay çarptı.
 
Kazada yaralanan kişiye, güvenlik görevlilerinin bildirmesi üzerine  olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.
Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
 
Kaza nedeniyle, tramvay seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı  belirtildi.

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