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Mert’in ölüm sebebi ‘şırınga çikolata’  

Okulda şırınga şeklindeki çikolatayı yerken fenalaşarak hayatını kaybeden birinci sınıf öğrencisi Mert’in ölümüne, nefes borusuna kaçan ambalaj kapağının sebep olduğu üzerinde duruluyor.   

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Ankara Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, önceki sabah kantinden aldığı şırınga şeklinde ambalajı olan sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaştı. Köksal, can havliyle boğazını işaret ettiği okul görevlisinden yardım istedi. Görevli, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kucağına aldığı Mert Yağız Köksal’ı koşarak okulun karşısındaki Sağlık Ocağı’na götürdü. Küçük çocuk burada yapılan ilk tıbbi müdahaleden sonra ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Mert’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Milli Eğitim Bakanlığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Mert’in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Küçük Mert’in şırınga seklindeki çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeni, otopsi raporu tamamlandığında açıklanacak.      

DÜN TOPRAĞA VERİLDİ  

Otopsi işleminin ardından küçük Mert’in cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’ndaki Ahmet Efendi Camii’nde öğleyin kılınan namazın ardından toprağa verildi. Baba Faruk ve anne Şükran Köksal cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Faruk Köksal ve Mert Yağız’ın dedesi, tabuta sarılarak ağladı. Bu sırada fenalaşarak bayılan küçük çocuğun dedesine sağlık ekiplerince müdahale edildi.       

YÖNETİM AÇIĞA ALINDI 

Milli Eğitim Bakanlığı, Mert Yağız Köksal’ın ölümüyle ilgili okul yöneticilerini açığa aldı. Teftiş Kurulu Başkanlığı da soruşturma için maarif müfettişleri görevlendirdi. 

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