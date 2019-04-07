Merve Şebnem Oruç: Filistin’de yeniden Nekbe benzeri bir şey yaşanabilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, katıldığı bir televizyon programında 9 Nisan’daki seçimden galip çıkıp başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan “yaşa dışı” Yahudi yerleşim birimlerini “İsrail’e ilhak” etmeyi planladığını açıkladı. Netanyahu’nun skandal açıklamasını değerlendiren Gazeteci Merve Şebnem Oruç, “Netanyahu aşırı sağ partilerden oy çalmaya çalışıyor. İsrail’de tek devlet süreci başladı bu tek devlette İsrail’in tek devleti Filistinlilere hiçbir yer ve hak tanımayan tek devlet yönetimi böyle davranarak seçimler için oy kazanmaya çalışıyor.” ifadesini kullandı.

Bölgede her şeyin İsrail’in istediği gibi gittiğini belirten Merve Şebnem Oruç konuyla ilgili star.com.tr’den Ezgi Aşık’a yaptığı açıklamada, “ABD’de yönetime Trump’ın gelmesi, Suriye’deki iç savaş ve İran’ın yayılmacılığı sonucu bölgenin eski jeopolitiğine geri dönmesi ve bu kadar karışmış bir Ortadoğu İsrail’in ekmeğine yağ sürüyor.” ifadelerini kullandı.

İsrail’de seçimlerine çok az bir vakit kaldığını hatırlatan Şebnem Oruç, “Netanyahu açısından yakın zamanda bir seçim var. Ve başında bir yolsuzluk davası var. Dünyada popülizm artmış ve milliyetçilik bu kadar yükselirken onlarda oylarını arttırmak için buna başvuruyor.” dedi.

Bölgede Nekbe benzeri bir olayın yaşanabileceğini söyleyen Oruç, “Kushner’in destek verdiği Filistin-İsrail barışı da bunların hepsini kapsıyordu. Kamuoyuna açıklanmış bir projeden bahsetmiyorum fakat Filistin’in çıkarlarına uygun bir proje olmadığını düşünüyorduk. İş buraya doğru gidiyor, Batı Şeria ile ilgili sözün yerine getirilmesi Filistin’de yeniden Nekbe benzeri bir şey yaşanabilir. Çünkü orayı Filistinlilere bırakmayı düşündüklerini pek zannetmiyorum. Gazze’deki durumu biliyoruz. Bu olayın içine bir de Mescid-i Aksa’da girebilir.” şeklinde konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun önceki başbakanlardan farklı olmadığı ve giderek vitesini yükselttiğini de sözlerine ekleyen Oruç, “Fırsattan avantaj kapmaya çalıştığını ve bununda maalesef bölgeyi önümüzdeki günlerde çok daha büyük felaketlere sürükleyebileceğini söyleyebiliriz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye’den Netanyahu’ya sert tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Batı Şeria” açıklaması nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır. Netanyahu’nun seçimler öncesinde yine oy kaygısıyla yaptığı sorumsuzca açıklamalar bu gerçeği hiçbir şekilde değiştiremeyecektir.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Batı Şeria’ya yönelik beyanını, işgali meşrulaştırmak için seçim politikasını kullanmasının bir başka örneği olarak nitelendirdi. Kalın, Twitter hesabında İngilizce yaptığı paylaşımda, “Netanyahu’nun işgali meşrulaştırmak ve iki devletli çözümü baltalamak için seçim politikasını nasıl kullandığının bir diğer örneği. Yeniden seçilirse bu 'demokrasi'nin mi yoksa işgalin mi zaferi olacak? Batılı demokrasiler tepki gösterecek mi, yoksa sessiz kalmayı sürdürecek mi? Hepsine yazıklar olsun.” ifadelerini kullandı.