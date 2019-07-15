‘Mesaj verme’ meraklılarına, 15 Temmuz şehitlerinden ‘mesaj’ var

Dönemin başbakanı Binali Yıldırım ile 15 Temmuz işgal teşebbüsünü konuşurken, “AK Parti sonrasında da hangi parti iktidara gelirse gelsin, FETÖ ile mücadele aynen devam eder mi?” diye sormuştum, Sayın Yıldırım da “O iş biraz yaş görünüyor” şeklinde cevap vermişti.

Zaten öyle olduğu kısa süre sonra görüldü.

Çünkü “iktidara en yakın” partinin genel başkanı, bırakın FETÖ ile mücadeleyi, bana göre “darbe” demenin bile hafif kaldığı 15 Temmuz’un, “Erdoğan tarafından FETÖ’yü ezmek için organize edilen bir kontrollü darbe” olduğunu iddia etmişti ki, bu aslında FETÖ elebaşının “tiyatro” lafının tam karşılığıydı. Hatta Kılıçdaroğlu “asıl darbe”nin, FETÖ ile mücadele için OHAL’in başladığı 20 Temmuz olduğunu söylemişti.

15 Temmuz hainlerinin cezalandırılması konusunda ise kendince net tavır (!) sergileyerek, “Darbe ile mücadele edecekseniz o gece halka ateş açanları yargılayın, savcıdan, yargıçtan ne istiyorsunuz” demişti!

Davalar bitti, FETÖ bitmedi

Aradan yıllar geçti, FETÖ davalarının neredeyse sonuna gelindi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında açılan 289 davanın 263’ü neticelendi ve darbeye fiili katılanlardan 3 bin 611 kişi hakkında mahkûmiyet kararı çıktı.

Yani Kılıçdaroğlu’nun tavsiye ettiği “mücadele” tamamlanmış oldu.

Peki FETÖ bitti mi?

Hayır, sadece ifşa olanlar cezalandırıldı.

Hâlâ uyandığımız bir sabah yok ki, FETÖ operasyonu olmasın, irtibatı yeni tespit edilen muvazzaf subaylar gözaltına alınmasın.

Daha üç gün önce 9 hâkim ve savcı, FETÖ ile irtibatı nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Düşünebiliyor musunuz, bu kişiler yıllardır FETÖ davalarına bakıyordu.

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Firardaki üst kademe ise yıkıcı faaliyetlerine son hızla devam ediyor.

Emperyalist ülkeler, çok kullanışlı bir “İngiliz Anahtarı” olan FETÖ’yü, 15 Temmuz gibi çarpıcı bir gerçeğe rağmen korumaya devam ediyor.

Türkiye’de de birçok kesim FETÖ’yü; her ne kadar dışardaki dostları kadar açıktan destekleyemiyorlarsa da, bu süreci sinsice veya beylik ifadelerle geçiştirmeye çalışıyor.

“Erdoğan Düşmanları Kulübü”nün ortak FETÖ stratejisi şudur:

“Cezaevi bucaklarında ve ecnebi kucaklarında himmet bekleyenler kusura bakmasın ama ifşa olanlar unutulsun, örgüt yeni bir imajla yeniden oluşturulsun.”

Ve maalesef süreç de bu doğrultuda yürüyor.

‘Erdoğan gidene kadar sabır...’

AK Parti hareketi Türkiye’de çok önemli hizmetler gerçekleştirdi. Ancak gelinen noktada çok daha farklı bir sorumluluk üstlenilmiş durumdadır.

Zira 15 Temmuz şehitlerimizin hesabının sorulması sürecinin zaafa uğramadan sürmesi, sadece; AK Parti’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkasında güçlü durmasıyla mümkündür.

Bunu çok iyi bilen FETÖ ve yandaşları, “bu sürecin en az hasarla geçmesi” için uğraşmaktadırlar. Çok çok iyi biliyorlar ki, Erdoğan’ın yönetmediği bir Türkiye’de, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla yürümesi asla mümkün değildir.

Bakmayın şimdi “Kim gelirse gelsin, FETÖ ile mücadele devam eder” diyenlere. FETÖ ile işbirliği yapanlar, göreve geldiğinde nasıl mücadele edebilir ki?

Erdoğan’ın iradesi çekildiği anda her şeyin ne kadar hızlı bir şekilde ters döneceğini herkes görür ama iş işten geçmiş olur.

Onun için içerideki ve dışardaki Erdoğan karşıtı bütün kesimlerin tek hedefi, önümüzdeki seçimlerde Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesini engellemektir. Onun için AK Partililer, “mesaj vermeyi” bir kenara bırakıp, milletin teveccühünü tekrar kazanmanın yollarını aramalıdır.

Herkes, gerçekte “kimse hatalı değil” anlamına gelen; “diğerleri hatalı” kolaycılığını bırakıp, kendindeki “94 ruhundan uzaklaşma”yı teşhis ve tedavi etmekle işe başlamalıdır.

Yoksa 31 Mart ve 23 Haziran’da çok iyi görüldü ki, bu milletin gönlünü almayı başaramadığınız sürece, ne verirseniz verin oyunu almayı başaramazsınız.

Ve şayet, sudan sebeplerle bu dönem değişir ve FETÖ ile mücadele tarihe karışırsa, bunda dahli olan herkes; “15 Temmuz Şehitleri”nin vebali altında ezilir.