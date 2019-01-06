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Meşaleler Sarıkamış şehitleri için yandı

Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerinin 104. yıl dönümü kapsamında meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi. Tekbirlerle başlayan ve 10 bin kişinin katıldığı yürüyüş ‘Ruhunuz şad olsun’ yazısı ateşlenerek sona erdi.

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Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında ilçedeki Kazım Karabekir Camii’nde önceki gece mevlit okutuldu. Mevlitte dua edilmesinin ardından Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ne kadar yapılacak meşaleli yürüyüş için hazırlıklar başladı. 

“Asımın nesli asrın yürüyüşü” sloganıyla düzenlenen yürüyüş için yaklaşık 10 bin kişi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda hazırlandı. 

SOLOTÜRK GÖSTERİSİ BUGÜN

Havanın soğuk olması nedeniyle vatandaşların üşümemesi için belli aralıklarla ateşler yakıldı. Ateş etrafında ısınarak tören alanındaki etkinlikleri izleyenler şehitler için dua etti, Fatiha okudu. Alandaki konuşmalar, şiir ve gösterilerin ardından binlerce kişi, ellerinde bayraklar ve meşalelerle Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ne yürüyüşe başladı. Yürüyüşe Kars Valisi Türker Öksüz ve Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta da katıldı. Katılımcılar şehitler anıtı önünde kadar tekbir getirerek marş söyleyerek yürüdü. Şehitler anıtına ulaşan binler İstiklal Marşı okuduktan sonra saygı duruşunda bulundu. Şehitlikte yapılan duaların ardından ‘Ruhunuz Şad Olsun’ yazısının ateşlenmesiyle yürüyüş sona erdi. SOLOTÜRK bugün saat 10.00’da Allahuekber Dağları semalarında gösteri uçuşu yapacak. 

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