Meslek liseleri kolları sıvadı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından ilk günden itibaren meslek liselerince üretilen ürünler depremzedeler için afet bölgelerine gönderilmeye başlandı. Ayrıca meslek liseleri depremlerle birlikte çadır, uyku tulumu, soba, ekmek gibi temel ihtiyaçların üretimini daha da artırdı.

Bu çerçevede Sakarya'da bulunan meslek liselerindeki öğretmenler ve öğrenciler tarafından üretimi gerçekleştirilen soba, uyku tulumu, tost malzemesi gibi ürünler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde bulunan çadır kente getirildi.

Burada ihtiyaca göre dağıtımları yapılan ürünler, önce çadır kentlere ardından da köylere paylaştırılmaya başlandı.

"SAKARYA'DAN BU BÖLGEYE ÇOK SAYIDA YARDIM GELİYOR"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Sakarya Sezginler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Arif Türkyılmaz, "Sakarya'daki meslek liselerimizin yapmış oldukları sobaları, tulumları ve deterjanları da bölgedeki insanlara dağıtmak üzere teslim ediyoruz. Sakarya'dan bu bölgeye çok sayıda yardım geliyor. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak birçok insanımız Sakarya'da mücadele ediyor. Biz de ekibimizle burada mücadele ediyoruz" dedi.

Türkyılmaz, Milli Eğitim Bakanlığınca meslek liselerine verilen değerin önemine dikkati çekerek, "Sakarya Meslek liselerinde yapılan sobalar, tulumlar ve ekmekler meslek liselerinin ülke için ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarttı. Ülkenin bu zor durumunda meslek liselerinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte görmüş olduk" ifadelerini kullandı.

"FIRINLARIMIZ BURAYA HER GÜN EKMEK VE TOST MALZEMESİ SEVKİYATI YAPIYOR"

Meslek liselerince üretilen ekmek ve tost malzemesinin depremzedelerin karnının doyurulmasına katkı sağladığını vurgulayan Türkyılmaz, şöyle devam etti:

"Sakarya'dan bize günde ortalama bin adet tulum, 900 civarında da soba geliyor. Biz de bu bölgenin ve çevre bölgelerin ihtiyacını Sakarya'daki meslek liselerinde üretilen soba, tulum ve deterjanlarla çözmeye çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanımızın talimatıyla Sakarya'daki 2 okulumuzda fırın kuruldu. Fırınlarımız buraya her gün ekmek ve tost malzemesi sevkiyatı yapıyor. Özellikle belli saatlerden sonra acıkan insanları doyurmak adına tost kuyruklarına yetişmekte güçlük çekiyoruz."

Öte yandan gerek Sakarya'da gerekse de diğer illerde bulunan meslek liselerince, depremzedeler için ürünler üretilmeye devam ediliyor.