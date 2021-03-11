Meslek lisesi öğrencileri koronavirüsle mücadele kapsamında 30 ton dezenfektan üretti

AA 11 Mart 2021 Perşembe 16:45 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 16:45

Okul bünyesinde kurulan atölyede öğrencilerin ürettiği dezenfektanlar, ilk etapta kentteki kurumlara ve talep üzerine Ağrı, Siirt ve Hakkari gibi çevre illere gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda kurulan atölyede salgın boyunca çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentte dezenfektan üretimi için geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığıyla görüştüklerini aktaran Korkmaz, şöyle konuştu:

"En yakın üretim merkezi olan Diyarbakır'a giderek incelemeler yaptık. 20 gün gibi kısa bir sürede atölyeyi kurduk. Burada öğretmen ve öğrencilerimizin çok büyük emeği var. Bugüne kadar 30 ton el dezenfektanı ürettik. Ortalama 1 milyon lira gelir sağladık. Onun haricinde 35 ton yüzey dezenfektanı ürettik. 25 tona yakın sıvı sabun üretimi gerçekleştirildi. Halk Eğitimi Merkezi'nde maske üretimimiz mevcut. Orada da 1 milyon maske ürettik. Okulumuz geçen yıl 25 Nisan'dan bugüne kadar 1 milyon 700 bin lira ciro elde etti. Biz sadece ilimizin değil, çevre illerin de ihtiyacını karşılıyoruz."